沖縄県・尖閣諸島【北京、東京共同】中国外務省の郭嘉昆副報道局長は11日の記者会見で、沖縄県・尖閣諸島沖の日本の排他的経済水域（EEZ）に設置したブイについて「中国の関係部門が自主的に技術的な調整を実施した」と述べ、移動させたことを明らかにした。日本側がたびたびブイ撤去を求め、日中間の懸案となっていた。中国は関税を巡るトランプ米政権との摩擦が強まる中、ブイ撤去で日本とのさらなる関係改善を進める狙いが