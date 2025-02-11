冬季アジア大会の開会式で入場行進する北朝鮮選手団＝7日、中国・ハルビン（共同）【ハルビン共同】北朝鮮メディアは11日、中国黒竜江省ハルビンで7日に冬季アジア大会の開会式に参加した金日国体育相ら代表団が10日に帰国したと報じた。会談相手など滞在中の詳しい動向は伝えていない。一方、韓国メディアはリベラル系紙を中心に、中国の習近平国家主席が7日にハルビンで韓国の禹元植国会議長と会談したことを「際立つ歓待」