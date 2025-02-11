東京・稲城市で少なくとも住宅3軒が燃える火事があり、現在も消火活動中です。11日午後3時40分すぎ、稲城市大丸で「戸建てが燃えている」と近隣住民から119番通報がありました。消防によりますと、消防車など7台が出動し、現在も消火活動中ですが、少なくとも住宅3軒が燃えているということです。けが人や逃げ遅れた人の情報は今のところ入っていません。現場はJR南部線の稲城長沼駅から150メートルほどの川崎街道沿いに