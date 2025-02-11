春季キャンプ真っただ中に、若きスター候補が交際宣言だ。DeNA・度会隆輝が自身のインスタグラムを2025年2月10日に更新。女性インフルエンサー・なっちーと真剣交際していることをストーリーズで発表した。DeNAの外野陣は12球団でトップクラスの選手層2人の交際は昨年5月に週刊文春で報じられていた。度会はなっちーと仲睦まじい2ショットの写真を投稿し、「沢山のご質問があったので答えさせていただきます！インフルエンサーのな