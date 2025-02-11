今季最強寒波は撤退し、今週後半は暖気が優勢に。東京都心など3月並みの暖かさになるでしょう。ただ、このまま春に向かうわけではなさそうです。来週は再び強い寒気が南下し、大雪や厳しい寒さに注意が必要です。今週後半は暖気優勢3月並みの暖かさも今季最強寒波はようやく撤退し、今週は後半ほど気温が上がるでしょう。最高気温は、仙台市や金沢市では15日(土)と16日(日)は10℃以上になりそうです。東京都心では12日(水)から3