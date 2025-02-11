ドル円下落、米国の鉄鋼・アルミ関税は日本も対象＝ロンドン為替 ロンドン序盤、ドル円が下落している。米国の鉄鋼・アルミ関税は日本も対象と報じられている。発効は３月１２日から。これを受けてリスク回避の円買いの反応が広がっている。ドル円は152円前後から151.65レベルまで下落。クロス円も総じて下げており、ユーロ円は156.60付近から156.30台へ軟化、ポンド円は187.70台から187.26近辺まで下げて本日の安値を