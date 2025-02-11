東京時間17:42現在 香港ハンセン指数 21294.86（-227.12-1.06%） 中国上海総合指数 3318.06（-4.11-0.12%） 台湾加権指数 23384.05（+131.91+0.57%） 韓国総合株価指数 2539.05（+17.78+0.71%） 豪ＡＳＸ２００指数 8484.00（+1.22+0.01%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76207.44（-1104.36-1.43%） １１日のアジア株は総じて軟調。トランプ米大統領が鉄鋼・アルミに２５％関税を課す