2025年2月10日現在、文具ソムリエール菅未里さんが監修した『文具ソムリエール菅未里の「コレが欲しかった！」 手帳タイムを愉しむ文具ポーチ』（3490円）が宝島社から販売されています。文具好きは見逃せないアイテム。詳しくレビューしていきます。ポケットがたくさんサイズは縦18×横24×マチ7cm（約）。ダブルファスナーでガバッと開きます。ポケットを見ていきましょう。フタ片側のメッシュポケットは、ペンが入るサイズが2箇