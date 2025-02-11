俳優の伊藤裕一さんが、１０日に自身のＳＮＳを更新。「鼻中隔湾曲症」の手術が終了したことを報告しました。 【写真を見る】俳優・伊藤裕一さん「鼻中隔湾曲症」の手術が終了「手術の終了を、働きマンのポーズでお知らせ致します。」伊藤裕一さんは「手術の終了を、働きマンのポーズでお知らせ致します。」と綴ると、写真をアップ。投稿された写真では、病室のベッドに横たわり、ポーズを取っている伊藤裕一さんの姿が見