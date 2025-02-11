台湾の郭智輝経済部長（左）と面会し撮影に応じる宮崎県の河野俊嗣知事＝11日、台北市（九州地域戦略会議提供・共同）【台北共同】九州・沖縄、山口各県の知事と経済界でつくる九州地域戦略会議のメンバーは11日、訪問先の台湾・台北で郭智輝経済部長（経済産業相）と会談した。郭氏は台湾の半導体関連企業などの日本進出を支援する拠点を福岡市に設置すると表明。会談後、訪問団の団長を務める倉富純男九州経済連合会会長が記者