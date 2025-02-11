パイロットが携帯すべきライセンスを携帯せず、旅客機が出発地に戻る事態が起きました。機内アナウンス「書類の不備のため、名古屋空港へ引き返して参りました。皆様には大変ご迷惑をお掛けしますことを深くおわび申し上げます」10日、県営名古屋空港に引き返したのはFDA（フジドリームエアラインズ）の午前7時35分発、いわて花巻空港行き351便です。搭乗していた記者「富士山が見える方向が逆方向で『おかしいな』と思ってい