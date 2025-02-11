（台北中央社）11日午後3時52分ごろ、南部・台南市を震源とする地震があった。中央気象署（気象庁）によれば、震源の深さは7.7キロ、地震の規模を示すマグニチュード（M）は4.1と推定される。各地の最大震度は次の通り。震度4＝南部・台南市▽震度3＝南部・嘉義県▽震度2＝中部・雲林県、南部・嘉義市▽震度1＝中部・彰化県、南部・高雄市。（編集：羅友辰）