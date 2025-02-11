21世紀初のワールドシリーズ（WS）連覇を目指し、今オフに大型補強を繰り返したドジャース。その締めくくりにふさわしい最高の補強が、キャンプイン直前の2025年2月10日（日本時間）に実現した。今オフ、ド軍からFAとなっていた「キケ」ことエンリケ・ヘルナンデス選手が、再契約に合意したと多くの米メディアが伝えた。キケは昨季、126試合に出場し打率.229、12本塁打42打点をマーク。投手と捕手以外のポジションすべてに適