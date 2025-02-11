投稿主さんの指をギュッと抱きしめながら眠る三毛猫の子猫の動画がYouTubeに投稿されました。投稿には「この安心しきってる寝顔がなんとも言えず可愛い」「保護して貰うまで淋しい思いをしたんだろうなぁ」「幸せなのが伝わります」とのコメントが寄せられています。 投稿主さんの指をギュッ 指をギュッと掴むのは三毛猫の子猫 投稿主さんの指をギュッと抱きしめているのは、甘えん坊の三毛猫の子猫ちゃん。この動画