JR高山線は、除雪作業のため飛騨古川～猪谷の上下線で運転を見合わせています。 【写真を見る】【交通情報】JR高山線 飛騨古川～猪谷 上下線で運転見合わせ 除雪作業のため 運転再開には時間要する見込み JR東海によりますと、運転再開には時間を要する見込みだということです（11日午後5時半現在）。