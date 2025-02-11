福岡市南区の公民館で11日、住民を対象にした防災講座が開かれました。講師を務めた建築士は、住宅の耐震や家具の固定など地震への備えの大切さを伝えていました。■奥村誠悟記者「こちらの会議室では建築士による防災講座が行われていて、多くの人たちが真剣な表情で取り組んでいます。」福岡市南区の塩原公民館で開かれたのは、福岡県建築士会の近藤岳志さんなどによる防災講座です。近くの住民およそ40人が参加しました。近藤さ