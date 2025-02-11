１１日、試合後に中国国旗を掲げる（左から）韓林杉、劉夢婷、楊如意。（亜布力＝新華社記者／楊青）【新華社ハルビン2月11日】中国黒竜江省ハルビンで開催中の第9回冬季アジア大会は11日、亜布力（ヤブリ）スキー場でフリースタイルスキーの女子スロープスタイル決勝が行われ、中国の劉夢婷（りゅう・むてい）が金、楊如意（よう・にょい）が銀、韓林杉（かん・りんさん）が銅メダルを獲得した。１１日、試合に