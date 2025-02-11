２１年の阪神ＪＦを制して同年の最優秀２歳牝馬に輝き、２２年の紫苑Ｓ（４着）を最後に現役を引退して繁殖入りしていたサークルオブライフ（牝６歳、父エピファネイア）が、２月１０日夜に北海道新ひだか町の千代田牧場で初子を出産した。父イクイノックスの牝馬で、母子ともに健康という。サークルオブライフは美浦・国枝栄厩舎から２１年８月にデビューして、新馬戦こそ３着に敗れたが、２戦目の未勝利戦から一気の３連勝を