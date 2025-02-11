JR武蔵野線は倒木が線路を塞いでいる影響で、一部区間で運転を見合わせています。運転再開の見込みは立っていませんが、JR東日本は11日中の再開を目指したいとしています。JR東日本によりますと、11日午後3時45分ごろ、千葉県のJR武蔵野線・東松戸駅と新八柱駅との間で、線路沿いの木が倒れているのが見つかりました。走行していた上り列車の運転士が倒木により、下り線の線路が塞がっていることに気づき、列車を非常停止させまし