関西電力本店＝大阪市福井県にある関西電力原発構内の使用済み核燃料の県外搬出を巡り、関電がフランスへの搬出量を約200トン積み増し、倍増させる方針であることが11日、関係者への取材で分かった。関電は一部の燃料の搬出先としていた日本原燃の再処理工場（青森県六ケ所村）の完成遅れを受け見直している工程表に積み増し分を盛り込み、13日にも福井県に説明する。関電は2023年10月、使用済み燃料の一部を26年度以降に再処