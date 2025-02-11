MBS／TBS系『情熱大陸』（毎週日曜後11：00）では、3月2日・9日の2週にわたって俳優・岡田准一（44）に迫る。【番組カット】ある時はグラサンで…笑顔を見せる岡田准一以前の所属事務所からの独立など、ここのところ大きな変化の中にいた岡田。繊細な演技からアクションまで、唯一無二の俳優として評価される一方で、さらなる高みを目指して何事も突き詰める無骨な姿には、鬼気迫るものがある。密着、7ヶ月。挑戦を続ける岡