ブラジルのルラ大統領（ゲッティ＝共同）政府がブラジルのルラ大統領の国賓来日に関し、3月24〜27日の日程で調整していることが分かった。今月14日にも閣議決定する。複数の政府関係者が11日明らかにした。国賓来日は2019年5月のトランプ米大統領以来。新型コロナウイルス禍で途絶えていた。今年は日本とブラジルの外交関係樹立130周年の節目に当たる。ルラ氏は滞在中の25日に皇室関連の行事を予定。天皇、皇后両陛下との会見