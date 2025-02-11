噴き出した水で窓ガラスが割れるなどの被害が出ています。道路表面から音を立てて激しく噴き出す水。水の柱は住宅の屋根を超す高さに達しています。近くに住む人「亀裂から水があふれていて、すごい勢いで出ていて心配になった」11日午前3時ごろ、千葉県大網白里市の住宅地で「自宅前のアスファルトが割れて水が吹き出している」などと110番通報が相次ぎました。近くに住む人「ものすごい勢い、音がすごくて量がすごい。高さ