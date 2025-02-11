（ ↑ ）東京都のおすすめ初詣スポット、2025年の初詣行事やご利益は？池上本門寺靖国神社や浅草寺、明治神宮など、東京都で初詣におすすめの神社や寺院などをご紹介。各寺社の由来や初詣行事、「厄除け、開運、縁結び、商売繁盛…」などの主なご利益、お正月の混雑時間などをチェック。2025年のお正月にお参りしたいスポットを探してみて。※情報確認時期は、2024年11月〜12月です。最新情報は各物件へお問い合わせくだ