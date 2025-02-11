東京新聞杯３着のメイショウチタン（牡８歳、栗東・本田優厩舎、父ロードカナロア）は中山記念（３月２日、中山・芝１８００メートル）に参戦する。同１０着のジュンブロッサム（牡６歳、栗東・友道康夫厩舎、父ワールドエース）は読売マイラーズＣ（４月２７日、京都・芝１６００メートル）を視野に入れ、その後は安田記念（６月８日、東京・芝１６００メートル）を目指す方針。佐賀記念で重賞初制覇を飾ったメイショウフンジ