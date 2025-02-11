ラス・パルマスは11日、GKアルバロ・バジェスと双方合意の上で契約を解除したことを発表した。グラン・カナリアを揺るがした“粛清”は、「両者にとって、最小限の不利益にとどまる合意」で終止符が打たれた。1997年7月25日生まれのバジェスは現在27歳。ベティスのカンテラから、ヘレナを経てラス・パルマスのBチームに加入した後、2019年夏にトップチーム昇格を果たした。とりわけ、2022年冬から2024年夏までの2年半に渡って