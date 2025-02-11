【横浜Ｆ・マリノスプライマリー―ＪＦＣＦＵＴＵＲＯ】後半１７分、決勝点を挙げて喜ぶ横浜Ｆ・マリノスプライマリーの飯田（３）＝綾瀬スポーツ公園多目的広場日産カップ争奪第５１回県少年少女サッカー選手権（県サッカー協会・神奈川新聞社主催、日産自動車特別協賛、Ｆ・マリノススポーツクラブ・日産神奈川グループ協賛）中央大会第３日は１１日、綾瀬スポーツ公園多目的広場などで準々決勝と準決勝が行われ、高学年の部は