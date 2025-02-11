ファジアーノ岡山／江坂任選手 開幕は目前です！サッカーJリーグが「開幕イベント」を開き、初のJ1に挑むファジアーノ岡山の選手も出席しました。 10日に東京都で開かれたJリーグの開幕イベントには、J1・20チームの選手が出席し、意気込みを語りました。 初めてのJ1に挑むファジアーノからは今シーズン新加入の元日本代表・江坂任選手が出席。注目ポイントに挙げ