11日午後、三重県津市で道路を歩いて渡っていた10代くらいの女性が、軽乗用車にはねられ意識不明の重体です。警察は軽乗用車を運転していた21歳の女を過失運転傷害の疑いで逮捕しました。 【写真を見る】10代くらいの女性が軽乗用車にはねられ意識不明 運転していた保育士の女（21）を逮捕 三重・津市 逮捕されたのは、明和町に住む保育士・田端沙妃容疑者21歳です。警察によりますと田端容疑者は11日午後2時ごろ、津市大里窪田