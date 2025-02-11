１１日の香港マーケットは、主要８３銘柄で構成されるハンセン指数が前日比２２７．１２ポイント（１．０６％）安の２１２９４．８６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１０４．０９ポイント（１．３１％）安の７８４２．７２ポイントと４日ぶりに反落した。売買代金は２１９６億１１８０万香港ドルとなっている（１０日は２４２４億９３００万香港ドル）。利益確定売りが優勢となる流れ。ハンセ