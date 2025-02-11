【世宗聯合ニュース】米国のトランプ大統領が韓国を含む全ての国から輸入する鉄鋼・アルミニウム製品に２５％の関税を課す計画を発表したことを受け、韓国産業通商資源部は１１日、ポスコや現代製鉄などの国内鉄鋼大手と対応策を議論するための懇談会を開催した。出席者は、２０１８年に米国と合意した無関税クオーター（関税が免税される代わりに輸出量が制限される制度）の廃止に伴う韓国鉄鋼業界の対米輸出環境の変化と各品目