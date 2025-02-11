「奉曳本部」の結成式で、伊勢神宮の久邇朝尊神宮大宮司（中央右）から看板を受け取る三重県伊勢市の鈴木健一市長（同左）＝11日午後伊勢神宮（三重県伊勢市）の社殿を建て替える2033年の第63回式年遷宮に向け、用材を運び入れる「お木曳行事」などの運営を担う「奉曳本部」の結成式が11日、同市で開かれた。住民ら約180人が参加。本部長を務める鈴木健一市長は「一丸となり、行事が盛大に、安全に催行されるよう力添えいただ