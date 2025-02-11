元阪神の投手で、メジャーリーグにも挑戦した藪恵壹氏が１１日、ＭＢＳ「よんチャンＴＶ」に生出演。メジャーリーグのキャンプ事情について語った。ドジャースの大谷翔平選手が９日（日本時間１０日）、キャンプ地であるアリゾナ州グレンデールの球団施設のグラウンドに、真美子夫人、愛犬デコピンと姿を見せたことが大きな話題となった。９２年バルセロナ、９６年アトランタ五輪に出場した元プロテニス選手、沢松奈生子さんが