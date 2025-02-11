中国国家市場監督管理総局が9日に発表したデータによると、2024年12月末時点で、中国のスマートロボット産業に従事する企業数は45万1700社に達し、登録資本金は計6兆4445億5700万元（約134兆円）となりました。企業数は2020年末比で206．73％増、2023年末比で19．39％増と着実な増加傾向を示しています。業界分布を見ると、中国のスマートロボット産業企業は主に科学研究と技術サービス業、情報伝送・ソフトウェア情報技術サービス