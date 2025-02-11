元タカラジェンヌの麻央侑希さんが自身のXを更新。祖父のプロ野球・元西武監督広岡達朗さんの近況を報告し、ツーショット写真を公開しました。【写真】93歳広岡達朗さん＆孫のツーショット（実際の写真）麻央さんは「昨日は祖父、広岡達朗93歳のお誕生日でした！昨日も楽しそうにキャンプの番組をしっかり見ていましたまだまだ頑張ってほしいです！！」と祖父を思う孫の気持ちをつづりました。また孫だからこその秘蔵写真