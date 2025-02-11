日本サッカー協会(JFA)は11日、パラグアイ遠征に臨むU-17日本代表のメンバー変更を発表した。今回の発表によると、MF瀬口大翔(ヴィッセル神戸U-18)が「クラブ事情」で不参加となり、MF加藤海輝(横浜F・マリノスユース)が追加招集となった。廣山望監督が率いるU-17日本代表。2月12日から25日にかけてパラグアイに遠征。現地では、U-18セロ・ポルテーニョ(2/17)、U-17 パラグアイ代表(2/19、2/21)と合計3試合を行う予定だ。日本人も