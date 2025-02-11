２月１１日午後、札幌市白石区の工場で火事があり、建物が全焼しました。居合わせた従業員に全員けがはなく、避難したということです。（佐々木カメラマン）「建物から黒煙が噴出しています。時折火炎も噴出しています」火事があったのは札幌市白石区東米里にある２階建ての工場です。午後２時ごろ、工場の従業員から「工場が燃えている。溶接中に火がでた」と警察に通報がありました。消防によりますと、この火事で建物が全焼し、