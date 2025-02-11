披露宴を前に取材に応じる若元春＝11日、東京都内のホテル大相撲の関脇若元春（31）＝本名大波港、福島県出身、荒汐部屋＝が11日、東京都内のホテルで妻の美岬さんとの挙式披露宴を開き、新横綱豊昇龍や大関琴桜ら約450人から祝福された。2020年11月に結婚し、22年5月には第1子の長女が誕生。「新型コロナウイルス禍で式を挙げられず、奥さんをだいぶ待たせてしまった」と安堵感をにじませた。初場所は6勝9敗と負け越したもの