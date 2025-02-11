沖縄県・尖閣諸島沖の日本の排他的経済水域（ＥＥＺ）内に中国公船が大型浮標（ブイ）を設置していた問題で、中国側がブイを撤去したことが１１日、明らかになった。日本政府は２０２３年７月の設置直後から中国政府に即時撤去を要求しており、撤去の意図を分析している。問題のブイは、中国当局の大型作業船「向陽紅２２」が尖閣諸島・魚釣島から北西約８０キロの海域に設置。直径約１０メートルで表面に「中国海洋観測浮標Ｑ