大相撲の大関大の里（２４＝二所ノ関）が、初場所後に横綱昇進した豊昇龍（２５＝立浪）に対抗心を燃やしている。大の里の大関昇進披露宴が１１日、都内のホテルで行われた。報道陣の取材に応じ「本当に光栄なこと。開催するにあたって（師匠の二所ノ関）親方（元横綱稀勢の里）を含め、部屋のみんなにたくさん手伝ってもらったので感謝している。親方もこの会場で（昇進披露宴を）やったと聞いたので、親方と同じ会場でやれた