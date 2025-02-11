大相撲の大関大の里（２４＝二所ノ関）が１１日、都内のホテルで大関昇進披露宴を開き、日本相撲協会の八角理事長（元横綱北勝海）、新横綱豊昇龍（立浪）をはじめ約１５００人の関係者が出席した。大の里は、壇上のあいさつで「私が大関に昇進できたのは皆さんのご声援のおかげです。感謝申し上げます。これからは稽古に精進して一生懸命、上（の番付）に向かって頑張っていきたいと思います」とさらなる活躍を誓った。昨年