12日(水は)西から天気は下り坂。九州〜中国四国地方は昼頃から雨や雷雨。雨の範囲は東へと広がり、近畿〜関東は夕方から所々で雨が降り始める。東北〜北海道は日本海側を中心に雪や雨。全国的に暖かい南風が吹き、春一番が発表される所も。12日(水)は西から天気が下り坂広い範囲で南よりの風が強まる春一番が発表される所も12日(水)は、低気圧が日本海を発達しながら進むため、天気は西から崩れるでしょう。九州、中国四国は朝