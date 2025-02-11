朗希が“舌禍”!?メジャーリーグではスプリング・トレーニングも始まろうとしているが、ニュースの主役はいまだ佐々木朗希（23）だ。【写真】ファンイベントは大盛り上がりだったが…歓喜のパドレスファンと選手たち「米メディアが必ず質問するのが、最初から両者に“密約”があったのかどうかです。代理人のジョエル・ウルフ氏（54）は改めて否定し、ドジャースのアンドリュー・フリードマン編成部長も地元ラジオ局・スポーツネ