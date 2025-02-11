通貨オプションボラティリティー低下、ドル円１週間１０．５％前後 USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK10.528.7610.898.88 1MO10.088.1110.878.10 3MO10.297.9410.818.18 6MO10.047.7310.578.15 9MO9.937.7310.498.22 1YR9.777.7110.388.29 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK