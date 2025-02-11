ユーロドル１．０３付近で揉み合い、ＥＵは米国関税に対抗措置取るとの報道も＝ロンドン為替 セフショビチ欧州委員は、米国の関税に対し対抗措置を取る、と表明。米国との交渉の用意がある、と付け加えた。ユーロ相場は目立った反応を示していない。ユーロドルは1.0300-10レベルでの揉み合い。ユーロ円は156.60近辺と本日の高値付近で推移。対ポンドではやや売り戻しが入ったがすぐに動きは収まった