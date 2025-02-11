今回は、偉そうで苦手なママ友に、一方的に怒鳴られて唖然とした話を紹介します。家の近所を歩いていたら…「子供を同じ幼稚園に通わせるママ友のTさんは食事にこだわっていて、使う材料は無添加やオーガニックのものばかりだそう。ただいつもそのことを自慢げに話してきて、正直ウンザリしているんですよね……。ちなみにTさんは普通のスーパーでは買い物しないらしいのですが、その理由は『無添加やオーガニックのものが手に入り