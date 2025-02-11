立憲民主党の森裕子元参院幹事長立憲民主党の森裕子元参院幹事長（68）が、夏の参院選比例代表に立候補する方向で最終調整に入った。立民は近く常任幹事会で対応を協議する見込み。森氏は前回2022年参院選で新潟選挙区（改選数1）から出馬し落選した。党関係者が11日、明らかにした。森氏は01年参院選の同選挙区で旧自由党から立候補し初当選。旧民主党政権で文部科学副大臣を務めた。13年に落選後、16年に無所属で返り咲き3選