昨年1月に発生した能登半島地震で、海底の隆起により新たな岩礁が出現していることなどが測量調査で明らかになりました。 【写真を見る】能登半島地震後に地盤が最大約5.2m隆起新たな岩礁も出現「復興に欠かせない基礎データとしての活用に大きく期待」 日本財団と日本水路協会が2022年から実施している全国の浅い海域を航空レーザーで測量し、地図化する「海の地図PROJECT」の一環として、緊急調査が行われ