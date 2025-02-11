Jリーグは11日、J1・J2リーグ戦計3カードのテレビ放送が新たに決まったと発表した。3月2日のJ2第3節・カターレ富山対ヴァンフォーレ甲府が富山のチューリップテレビ、5月31日のJ1第19節・名古屋グランパス対アルビレックス新潟戦がNHK新潟、同日のJ2第18節・FC今治対徳島ヴォルティスがNHK徳島でそれぞれ放送される。なお、今治対徳島戦はすでにNHK松山での放送も決まっており、両チームのホームタウン内で放送される予定と