きょう、山形県朝日町でかるた大会が開かれ、地元の子どもたちが参加しました。 【写真を見る】ただのかるたじゃない！ 1枚1枚に町の宝物が！ 地域を知る「かるた」大会で真剣勝負（山形・朝日町） 実は、このかるた大会には、子どもたちに町を良さを再確認してもらうためのちょっと変わった工夫がありました。 大内希美アナウンサー「カルタ大会の真っ最中です。子どもたちの眼差しは真剣です。実はこのカルタ、ただのカ